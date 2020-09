Pagelle positive per Lorenzo Insinge dopo Italia-Olanda il numero 10 della Nazionale viene premiato con buoni voti.

Quotidiano e siti sportivi, attraverso commenti e pagelle, giudicano positivamente la prova di Lorenzo Insigne in Italia-Olanda di Nations League Praticamente tutti mettono in evidenza la buona intesa con Spinazzola a sinistra, ma in tanti sottolineano anche come al capitano del Napoli piaccia un po’ troppo il tiro a giro. L’attaccante dell’Italia è comunque un punto fermo della Nazionale allenata da Roberto Mancini che continua a dare grande spazio al talento napoletano, capace di coniugare qualità e quantità grazie ai suoi ripiegamenti difensivi, che sono un toccasana per l’equilibrio della squadra.

Italia-Olanda: le pagelle di Insigne

Nelle sue pagelle Goal. com scrive: Lorenzo INSIGNE 6,5 – Gli manca solo il gol, nonostante calci più volte verso la porta col suo celeberrimo destro a giro. Per il resto, domina la fascia sinistra assieme a Spinazzola.

Stesso voto per Corriere.it: L’intesa con Spinazzola sulla sinistra è una delle cose migliori. Il suo tiro a giro, ancora no.

Gazzetta dello Sport dà 7 in pagella d Insigne e scrive: Sincronismi perfetti con Spinazzola, quando si accentra fa cose da rifinitore: due volte per Immobile, la seconda «chiama» il suo assist. E quanto corre.

La questione del voler provare troppo spesso il tiro a giro, è stata sottolineata in diretta anche ieri sera durante la diretta del match commentata da Francesco Repice. Il radiocronista ha sottolineato l’ottima prova di Insigne, ma ha anche detto che qualche volta il pallone potrebbe “essere calciato di collo e non per forza a girare”.