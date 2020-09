Gazzetta – Napoli su Denayer, Gattuso preoccupato per il mercato

Jason Denayer obiettivo del Napoli per la difesa, il calciatore di 25 anni del Lione può sostituire il partente Kalidou Koulibaly.

Tutto o quasi gira intorno alla cessione di Kalidou Koulibaly, se parte il senegalese il Napoli può pensare a Jason Denayer. Secondo Gazzetta dello Sport il difensore belga è uno dei difensori entrati nella lista di Cristiano Giuntoli. Il direttore sportivo azzurro sta sondando a fondo il mercato. Dopo aver perso Gabriel a causa del mancato accordo con il Manchester City, si stanno cercando delle alternative. Il ‘problema’ resta sempre la cessione del senegalese. Il City è pronto a fare una nuova offerta: 70 milioni di euro, ma è ancora troppo bassa dato che il Napoli ne chiede almeno 75. In realtà De Laurentiis ne vorrebbe 80/90 ma già a 75 milioni si potrebbe cominciare a ragionare.

Denayer al Napoli: ecco il prezzo

Con quei soldi il Napoli potrebbe andare a prendere un altro difensore. Si parla insistentemente di Sokratis dell’Arsenal, che potrebbe arrivare per una cifra molto bassa. Il suo contratto è in scadenza nel 2021 e il club inglese chiede 8 milioni di euro. Il difensore greco piace a Gattuso che è preoccupato per la piega che ha preso il mercato. Senza cessioni è difficile spendere, soprattutto dopo aver speso tanto per Osimhen.

Koulibaly e Milik sono le due chiavi per riuscire a fare mercato e permettere al Napoli di puntare Denayer e Sokratis. Il belga costa circa 12 milioni di euro e quindi sarebbe un profilo accessibile per la società azzurra. Non è detto che possa arrivare da solo, visto che c’è anche Maksimovic in partenza. Il difensore serbo ha il contratto in scadenza nel 2021. Il Napoli ha fissato il prezzo. La difesa resta il rebus da sciogliere anche per Gattuso, che per ora può fare affidamento solo su Manolas, certo di restare a Napoli.