Sta per arrivare una nuova offerta del Manchester City per Kalidou Koulibaly, il calciatore piace anche al Psg di Leonardo.

Secondo la redazione di Sky Sport il Manchester City è pronto a fare una nuova offerta per Kalidou Koulibaly del Napoli. Accantonato il discorso (economico) relativo a Lionel Messi, gli inglesi hanno una buona parte di budget da investire. Secondo Sky De Laurentiis continua a chiedere non meno di 75 milioni di euro per cedere il difensore senegalese. Fino ad ora le offerte del City si sono fermate a 65 milioni, massimo 70 con bonus difficilmente raggiungibili. A queste cifre il Napoli non vuole vendere.

Il Manchester City non ci sta e prepara una nuova offerta per Koulibaly, ma oramai De Laurentiis ha deciso. Chi vuole il calciatore dovrà sborsare almeno la cifra minima imposta dal patron del Napoli, altrimenti non se ne farà nulla. Intanto Koulibaly ha già l’accordo economico con il club inglese che gli garantisce un super ingaggio da 9 milioni di euro più bonus per cinque anni. Cifra più alta di quella che percepisce al Napoli, dove il difensore è il calciatore più pagato con 6 milioni di euro a stagione. Con la cessione di Koulibaly il club di De Laurentiis andrebbe a risparmiare molto in termini di ingaggio. Intanto come sostituto si continua a parlare di Senesi.