Cessione Demme: la Fiorentina lo segue, ecco la richiesta del Napoli

La cessione di Diego Demme è una delle opzioni che il Napoli sta vagliando, il centrocampista piace alla Fiorentina che segue pure Milik.

Calciomercato in evoluzione per il Napoli che pensa ad una possibile cessione di Demme. La soluzione non è prioritario ma il club azzurro non si opporrebbe se qualcuno dovesse arrivare con una buona offerta. La nuova politica di De Laurentiis è chiara e lo ha ribadito lo stesso presidente, cederà tutti se qualche società si presenta con la giusta proposta economica. In questo discorso ci finisce pure Demme, acquistato solo lo scorso gennaio come equilibratore di un centrocampo che con Ancelotti non prevedeva un regista di ruolo. Ora il calciatore tedesco di origini italiane potrebbe già salutare tutti.

Secondo quanto riferisce Il Mattino il centrocampista piace alla Fiorentina che segue pure Milik. La cessione di Demme potrebbe portare in cassa 20 milioni di euro, anche se il Napoli continua a chiederne 25. Manovre che Cristiano Giuntoli sta portando avanti in questi giorni intensi, in cui c’è da sfoltire la rosa e consegnare a Gattuso una squadra completa. Intanto oggi comincia di nuovo la preparazione atletica in vista del campionato di Serie A. Gli azzurri si ritroveranno al centro sportivo di Castel Volturno.