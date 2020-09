Fabio Parisi agente e intermediario nella trattativa Marcos Senesi al Napoli è intervenuto ai microfoni di Si Gonfia la Rete su Radio Marte.

Il futuro di Marcos Senesi potrebbe essere al Napoli, il difensore piace a Giuntoli che lo prenderebbe una volta venduto Kalidou Koulibay diviso tra Manchester City e Psg. Ma il club di Parigi sta seguendo anche Fabian Ruiz: “Non so se devono prima vendere, non mi occupo del calciatore e del PSG, so che cercano un centrocampista e potrebbero farlo ma non so dire altro” ha detto Fabio Parigi intermediario nella trattativa Senesi che potrebbe vestire la maglia del Napoli: “Chiaramente ha caratteristiche particolari, Koulibaly ne ha altre. Qualora Senesi dovesse arrivare a Napoli, perché il Napoli ha ancora Koulibaly e Maksimovic, il campionato italiano sarebbe una palestra per lui. E’ giovane, ha caratteristiche importanti, se dovesse venire farà un egregio campionato“.

Parigi ha parlato di Osimhen, giocatore più pagato nella storia del club partenopeo: “Deve migliorare e capire bene il calcio italiano, che sicuramente non è quello di queste amichevoli precampionato. Gli spazi sono pochi, le squadre si chiudono, i difensori sono attenti. Deve capire le dinamiche, perché dal punto di vista fisico e tecnico e del senso del gol il calciatore non si discute. Bisogna che il suo bagaglio si adatti alle esigenze del calcio italiano. In questo Gattuso ha grande esperienza, quindi saprà trasmettere al ragazzo le necessità per adattarsi al calcio italiano. In che modulo rende meglio? Lo deciderà Gattuso, sa benissimo che ha un’intelligenza calcistica per capire la rosa a sua disposizione. Non si focalizzerà su un modulo di gioco a prescindere, eventualmente potrà cambiarlo in base all’avversario o in determinate situazioni di risultato. Il Napoli ha uomini intercambiabili che possono coprire diverse posizioni“.