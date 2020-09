Il Manchester City cerca l’alternativa a Koulibaly: chiesto Gimenez

Il Manchester City è alla ricerca di un difensore centrale vuole Kalidou Koulibaly, ma ha chiesto Josè Gimenez all’Atletico Madrid.

Dopo Aké il Manchester City vuole prendere un altro difensore centrale e pensa a Koulibaly o Gimenez. Il difensore dell’Atletico Madrid è uno dei nomi seguiti dal club di Guardiola. Secondo quanto riferiscono i media spagnoli c’è stata già un’offerta da parte del club d’oltremanica ma i Colchoneros di Simeone hanno rispedito al mittente la richiesta. Insomma il City dovrà ancora faticare per cercare un difensore che possa rafforzare la difesa di Guardiola e lanciare l’assalto alla Premier League ed alla Champions League.

Anche il Napoli sta resistendo all’offensiva del Manchester City per Koulibaly ecco perché gli inglesi pensano a Gimenez. sono due obiettivi molto complicati, anche perché difensori di questo livello non vengono ceduti facilmente dai club. In casa Napoli c’è De Laurentiis che pare sia orientato a chiedere ancora 90 milioni per il giocatore, su cui è piombato anche il Psg. Anche gli spagnoli resistono per Gimenez e questo complica i piani del City. Nei prossimi giorni ci dovrà essere una svolta, perché il campionato sta per cominciare. Napoli ed Atletico aspettano un rilancio a breve, per fiondarsi poi sul sostituto di Gimenez o Koulibaly.