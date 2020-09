Napoli, summit a Capri per koulibaly. Sokratis in attesa. Veretout si allontana

Napoli, previsto un summit per Koulibaly tra De Laurentiis e Ramadani. Il PSG alla finestra. Intanto resta in attesa Soktratis.

Il Napoli continua a lavorare per la prossima stagione. De Laurentiis vuole fornire a Gennaro Gattuso una formazione capace di ritornare in Champions League. I partenopei devono definire la questione koulibaly.

Aurelio De Laurentiis ha riferito all’agente del difensore che non ha intenzione di cedere il proprio calciatore per una cifra inferiore agli 85-90 milioni di euro.

Il city sembra pronto a rilanciare e per questo motivo, tra domani e martedì potrebbe esserci un incontro a Capri con il suo procuratore Ramadani che sta tenendo vivi i rapporti tra il club inglese ed il Napoli

PSG ALLA FINESTRA PER FABIAN E KOULIBALY

Non c’è solo il Manchester City su Koulibaly. Il PSG fa sul serio e punta il difensore senegalese. Leonardo avrebbe chiamato De Laurentiis: non uno, ma ben due i giocatori a cui è interessato il club parigino.

Koulibaly più Fabián Ruiz, per una cifra totale di 140 milioni di euro. Al momento quella di Leonardo è solo una chiamata di cortesia per sondare il terreno, ma l’idea del doppio colpo c’è. Le valutazioni singole fatte dal PSG sono di 70 milioni per Koulibaly e 70 per Fabián Ruiz.



VERETOUT NON SI MUOVE DA ROMA

Continuano le trattative tra la Roma e il Napoli per lo scambio Arkadiusz Milik–Cengiz Under. Gli azzurri, hanno chiesto un conguaglio economico di 15 milioni di euro, in alternativa hanno proposto di intavolare uno scambio con Jordan Veretout che preveda un conguaglio in favore dei giallorossi. La Roma, ha respinto la proposta.

SOKRATIS ASPETTA

Koulibaly potrebbe approdare in Premier con Guardiola. Intanto resta in attesa Soktratis, il difensore greco ha dato la sua massima disponibilità al Napoli. Il giocatore, ha fatto sapere al club azzurro che attenderà altri 4-5 giorni prima di valutare anche altre eventuali proposte. L’arrivo del greco si potrebbe sbloccare in maniera immediata con l’eventuale cessione del senegalese.