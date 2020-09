Jordan Veretout al Napoli resta un sogno, la Roma non vuole privarsi del calciatore e lo ha comunicato a Cristiano Giuntoli.

Secondo il Corriere dello Sport ci sono pochissime possibilità che Jordan Veretout possa vestire la maglia del Napoli. Il centrocampista francese era stato individuato come possibile sostituto di Allan che ha firmato per l’Everton. Fino ad ora non si è mai riusciti ad arrivare ad una vera intesa con il club giallorosso, ma nemmeno era arrivata una chiusura così drastica. Fonseca pare non voglia fare a meno del calciatore ed anche il suo agente continua a confermarlo alla Roma. Insomma gli ostacoli aumentano, ma la trattativa non si può definire definitivamente tramontata, anche se è sicuramente in salita.

Eppure la chiusura della Roma per Veretout al Napoli è stata veramente brusca. Una risposta arrivata in un colloquio con il Napoli, in cui il club azzurro ha chiesto di inserire Veretout nello scambio con Milik al posto di Under. Secondo Corriere dello Sport a quel punto è calato il gelo a Trigoria ed hanno così risposto al club azzurro: “Veretout non si tocca”. Dunque per ora non c’è praticamente nulla da fare, ma le vie del mercato restano molto complesse e riservano sorprese. Intanto in uscita c’è sempre la questione Koulibaly da sistemare, con il Psg che è piombato anche su Fabian Ruiz.