E’ vicinissima la conclusione dello scambio tra Milik e Under che coinvolge Napoli e Roma, le due società sono pronte a chiudere l’affare.

Siamo oramai ad un passo dalla chiusura della trattativa relativa allo scambio tra Arek Milik e Cengiz Under, lo scrive Il Mattino. L’accordo tra le due società è oramai davvero molto vicino. Dopo alcune resistenze iniziali il polacco si è convinto ad accettare Roma come destinazione, mentre Under non ha mai escluso Napoli. Il calciatore turco deve limare i dettagli sul suo ingaggio. Il Napoli offre 2,5 milioni di euro a stagione, mentre il calciatore ne chiede 3. Si può lavorare alla soluzione ed è quello che faranno club e agenti nei prossimi giorni. In questo momento i contatti sono molto frequenti, poiché c’è la volontà da parte di tutti di riuscire a concludere la trattativa nel più breve tempo possibile.

Scambio Milik-Under: ultime notizie

L’appuntamento è per inizio prossima settimana. Napoli e Roma devono solo trovare una intesa per il conguaglio ma lo scambio tra Milik e Under è vicinissimo: De Laurentiis vorrebbe circa 20 milioni di euro, i giallorossi ne offrono la metà. Il sì dei due calciatori è già nelle rispettive casseforti ma difficilmente l’accordo arriverà prima della fine della finestra dedicata alle nazionali. Tradotto, probabile che Milik debba fare rientro a Castel Volturno. In realtà, il ds Giuntoli vorrebbe evitare questo, anche perché come per Allan è evidente che il polacco è chiaramente al capolinea della sua avventura. Va trovata una soluzione: ma è la Roma che frena in attesa di trovare una squadra per Dzeko. Under, comunque, sarà presto alla corte di Gattuso.

Questo è quanto scrive Il Mattino sullo cambio tra Milik e Under. Il turco andrebbe a colmare la lacuna sulla fascia destra del Napoli lasciata dall’addio di Josè Callejon a fine stagione.