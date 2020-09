Aurelio De Laurentiis vuole cedere Kalidou Koulibaly ma ha dato il suo ultimatum al Manchester City: vuole 90 milioni di euro.

Novità nella trattativa che vede Kalidou Koulibaly verso il Manchester City: è arrivato l’ultimatum di De Laurentiis al club inglese. Il patron del Napoli non vuole sentire più ragioni è stanco dei tira e molla e vuole un’offerta concreta per il giocatore. Fino ad ora i due club non si sono mai parlati direttamente, lo ha confermato anche De Laurentiis in una recente intervista. Il problema resta l’affare Jorginho che per un soffio non finì al City. Vecchie ruggini che devono essere superate se Guardiola vuole prendere Koulibaly. Così come lo sceicco dovrà alzare l’offerta messa sul piatto fino ad ora. I 65/70 milioni di euro non bastano, serve qualcosa in più.

Nell’ultimatum che De Laurentiis ha dato al Manchester City per Koulibaly si chiedono 90 milioni di euro, altrimenti il giocatore resterà in maglia azzurra. Gattuso sarebbe felicissimo di questa scelta, scrive Il Mattino. Anche se bisogna stare attenti alle offensive del PSG di Leonardo.