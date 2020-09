Il Psg ha cominciato il suo giro esplorativo per Fabian Ruiz e Kalidou Koulibaly, non si è fatta attendere la risposta sul prezzo da parte del Napoli.

Si movimenta il calciomercato del Napoli con il Psg che ha chiesto informazioni per Kalidou Koulibaly e Fabian Ruiz. I due giocatori sono finiti nel mirino dei francesi che in questa stagione non hanno ancora cominciato le spese faraoniche. La squadra di Neymar e Mbappé è arrivata in finale di Champions League e vorrebbe riprovarci il prossimo anno inserendo in organico altri campioni. Lo sceicco non si è mai fatto pregare nel mettere mani al portafogli e con il Napoli ha già concluso due operazioni importanti come quella di Lavezzi e Cavani.

Secondo il Corriere dello Sport l’interesse del Psg per Koulibaly e Fabian Ruiz per ora è ancora ad un livello esplorativo, ma sicuramente il sondaggio è stato fatto. A pressare in questo momento è Leonardo che va “pazzo” per i due calciatori. Per ora il dg ha avviato quelle che si chiamano “telefonate di perlustrazione” utilizzate per cominciare a sondare il terreno e capire se è possibile intavolare una trattativa con la controparte. In una recente intervista il presidente Aurelio De Laurentiis aveva detto di essere pronto a vendere qualsiasi calciatore alla giusta cifra.

Il Psg su Fabian Ruiz e Koulibaly: a quale prezzo?

E allora bisogna cominciare a fare i conti. Il Manchester City per il difensore senegalese mette sul piatto 65/70 milioni di euro. Il Napoli inizialmente ne chiedeva 90, ma potrebbe ‘accontentarsi’ di 75. Per Fabian Ruiz il prezzo potrebbe essere lo stesso sempre in torno ai 70 milioni di euro. Secondo quanto scrive Corriere dello Sport per l’accoppiata il Napoli potrebbe pretendere almeno 140 milioni di euro. Per ora siamo comunque alla prima mossa del Psg utile per farsi un’idea della situazione.