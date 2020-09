Video – Mertens show gol e assist anche in Belgio-Danimarca

Dries Mertens va in gol anche con il Belgio, nel video anche l’assist firmato dall’attaccante del Napoli protagonista della sfida con la Danimarca.

Gol e assist per Dries Mertens nella sfida tra Belgio e Danimarca, il video degli highlights mostra l’attaccante del Napoli come assoluto protagonista del match. La stagione non è ancora cominciata ma Mertens si dimostra già in ottima forma, firmando una grande prestazione anche in Nations League. Mertens ha fornito un assist direttamente da calcio d’angolo, poi ha firmato la rete personale al minuto 80 sfruttando la ribattuta del portiere.

La dinamica del gol di Mertens dimostra che il giocatore non ha perso minimamente quell’istinto killer di voler buttare la palla in rete. Trasformato in attaccante centrale da Sarri, il belga riesce a giostrare facilmente anche con una prima punta come Lukaku. Un lavoro che dovrà fare anche a Napoli se Gennaro Gattuso deciderà di continuare ad utilizzare il 4-2-3-1. In questo modulo Mertens funge da trequartista, con possibilità di svariare sul fronte d’attacco e dare supporto a l’unica punta Osimhen.

Video Gol Mertens in Belgio-Danimarca