Napoli, Koulibaly il Manchester City prepara il rilancio. Ecco le cifre

Napoli, Koulibaly resta nel mirino che City, gli inglesi nonostante le parole di Aurelio De Laurentiis pronti a presentare una nuova offerta.

Kalidou koulibaly resta nel mirino del City, il difensore del Napoli in cima alla lista di Guardiola. Aurelio De Laurentiis non svende Koulibaly al City, il patron è stato chiaro: “ Il City sostiene che non può parlare con noi per il problema Jorginho, come si può avviare una negoziazione seria e serena per la cessione di un giocatore così?“.

Koulibaly, al centro dei rumors di mercato ormai da un paio di estati a questa parte, durante il ritiro di Castel di Sangro è stato tra i più acclamati dai tifosi, gli ultimi cori durante l’amichevole col Teramo.

Il senegalese, reduce da un’annata molto complicata sotto il profilo del rendimento, ha manifestato alla società il desiderio che venga fatta chiarezza a breve sul suo futuro.

La sensazione è che, dopo 6 anni al Napoli e un percorso di crescita che lo ha consacrato come uno dei centrali difensivi più apprezzati in giro per l’Europa, l’avventura di koulibaly in magli azzurra sia giunta al capolinea.

IL CITY PREPARA IL RILANCIO PER KOULIBALY

Secondo la redazione sportiva di Sky sport, gli inglesi non solo parleranno con De Laurentiis ma sono pronti ad aumentare l’offerta per il forte difensore del Napoli.

“Il mercato è appena iniziato, come ha ricordato Cristiano Giuntoli in conferenza stampa. La strategia degli azzurri dipenderà dal futuro di Koulibaly.

Nei prossimi giorni il Manchester City potrebbe arrivare ad offrire, attraverso l’intermediazione di Ramadani, fino a 75 milioni di euro bonus compresi per convincere il Napoli a lasciar partire il difensore.

A quel punto, se l’operazione andasse in porto, si sbloccherebbe la situazione in entrata degli azzurri, che potrebbero concentrarsi sui loro obiettivi.”

GLI OBBIETTIVI DEL NAPOLI

In caso di cessione di Koulibaly , 29 anni compiuti a giugno e 34 presenze nell’ultima stagione, il Napoli avrebbe fra le mani il necessario tesoretto per guardare con più ottimismo alle manovre in entrata.

Fra gli obiettivi ci sono due esterni d’attacco, dove la priorità resta Boga mentre la seconda pedina potrebbe essere uno fra Under e Brekalo. Poi c’è il centrocampo, anche perché Allan ha salutato tutti destinazione Everton.

Piace sempre Jordan Veretout. inoltre Dominik Szoboszlai che era il preferito per il reparto, ha dichiarato di voler rimanere un altro anno a Salisburgo. Ma il Napoli potrà riavviare i contatti qualora invece scegliesse di giocare stabilmente con il 4-3-3.