“Il Manchester City è pronto ad una super offerta Kalidou Koulibaly” lo scrive Sportmediaset che parla di 70/75 milioni di euro.

Il futuro di Kalidou Koulibaly è ancora in bilico lo vuole il Manchester City ma lo cerca anche il Psg. La speranza del Napoli è che questo possa scatenare un’asta anche se secondo Sportmediaset il City potrebbe accontentare Aurelio De Laurentiis. “I Citizens nei prossimi giorni potrebbero arrivare ad offrire, attraverso l’intermediazione di Ramadani, fino a 75 milioni di euro bonus compresi per convincere gli azzurri a cedere il difensore. La trattativa è ovviamente solo alle fasi embrionali, ma l’interesse di Guardiola c’è ed è concreto”.

Lo scenario è cambiato quando il Manchester City ha capito di non poter più prendere Messi e quindi ha spostato l’attenzione su Kalidou Koulibaly. Ovviamente l’investimento dell’argentino sarebbe stato monstre, e quindi senza questo impegno di spesa ci si può permettere anche di alzare l’offerta per il difensore senegalese. I soldi del City verrebbero poi investiti dal Napoli per completare la squadra a Gattuso. Servirà sicuramente un difensore centrale (si pensa a Senesi e Sokratis), ma pure un centrocampista per sostituire Allan. Inoltre serve almeno un esterno d’attacco, con Under e Boga sempre obiettivi concreti.