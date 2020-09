Allan all’Everton è ufficiale. Il club Inglese da il benvenuto al centrocampista ex Napoli.

Allan è un nuovo giocatore dell’Everton. Dopo le parole di De Laurentiis dal ritiro di Castel di Sangro, è arrivata da poco l’ufficialità da parte dei due club. Allan ritrova così Carlo Ancelotti che lo ha fortemente voluto.

Arrivato in azzurro nell’estate 2015, per 11,5 milioni di euro dall’Udinese, Allan ha totalizzato 212 presenze con 11 gol con la maglia del Napoli, conquistando una Coppa Italia nell’ultima stagione. Per il suo trasferimento all’Everton allenato da Carlo Ancelotti, con cui ha firmato un contratto fino al 2023, il Napoli incassa 25 milioni di euro più bonus.

Allan si è presentato in video ai suoi nuovi tifosi, senza nessun accenno al Napoli: “Sono immensamente felice di essere qui. Spero, come ho fatto in tutta la mia carriera, di contribuire con le mie prestazioni insieme ai miei compagni di squadra. L’Everton un club con una ricca storia in Premier League, ha una vera ambizione e poi c’è mister Ancelotti. Ha fatto tutto il possibile per portarmi qui. La dimensione del club e il nome dell’allenatore mi hanno consentito di non pensarci due volte prima di venire“.

UFFICIALE, ALLAN ALL’EVERTON, IL COMUNICATO DELLA SSC NAPOLI

Le ruggini tra Allan e il Napoli dopo l’ammutinamento e la lite con Edo de Laurentiis, erano evidentemente insanabili. La ssc Napoli ha comunicato la cessione del giocatore senza nessun saluto particolare.

“La SSC Napoli comunica la cessione a titolo definitivo del giocatore Marques Allan all’Everton”.

Allan lascia la città partenopea dopo cinque stagioni. Sicuramente il suo periodo migliore lo ha vissuto con Sarri, ma anche nella prima parte di stagione con Ancelotti (la prima dell’allenatore italiano), il brasiliano era spiccato per rendimento in modo evidente.

Poi il caso, la trattativa saltata con il PSG un anno e mezzo fa, e adesso la cessione all’Everton. 25 milioni più 3 di bonus, la cifra che gli inglesi hanno pagato al Napoli per strappargli Allan.



Ecco il video di benvenuto dell’Everton

L’Everton annuncia l’acquisto di Allan e informa anche che il calciatore brasiliano ha firmato un contratto di tre anni, fino al giugno del 2023.