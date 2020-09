Il Psg fa sul serio per Kalidou Koulibaly, il senegalese è al centro del calciomercato del Napoli che si concentra anche su Milik e Under.

Ci sarà ancora molto da lavorare per la cessione di Koulibaly, su cui ha fatto irruzione il Psg. A confermalo è Ciro Venerato che ai microfoni di Radio Goal fa il punto sul mercato del Napoli. Il difensore senegalese, insieme con Milik, è la chiave per sbloccare molte trattative di mercato. In questo momento, però, la sua cessione è ad un bivio come fa sapere Venerato: “Le trattative continueranno la prossima settimana, che sarà decisiva. De Laurentiis capirà che non può pretendere certe cifre. Il Manchester City mette sul piatto 60-65 milioni di euro, mentre al giocatore andrà un ingaggio da 12 milioni di euro per cinque stagione“. A queste cifre è praticamente impossibile trattenere Koulibaly che piace anche al Psg: “Il calciatore preferisce il City, ma Leonardo ha parlato direttamente con De Laurentiis e Giuntoli ed è pronto a pareggiare l’offerta degli inglesi“.

Calciomercato Napoli: Milik e Under

Ci sono altre trattative di mercato ancora molto spinose e da trattare con estrema delicatezza. La prima è la cessione di Milik che sta “parlando con la Roma. Il polacco chiede 5 milioni di euro a stagione, al roma è ferma a 4,5 con i bonus. I giallorossi – dice Venerato – sarebbero pronti ad accontentare l’attaccante se riuscisse a risparmiare qualcosa nella trattativa con il Napoil che chiede 15 milioni e Under“. Secondo l’esperto di calciomercato in questo momento il Napoli ha anche un problema con Under dato che “il calciatore chiede 3 milioni di euro, mentre il Napoli è fermo a 2,5“.

Ma il capitolo difensori non si esaurisce solo con Koulibaly che conteso tra Psg e Manchester City, dato che c’è ancora Hysaj in stallo. Secondo Venerato c’è stato un vertice tra “l’agente dell’albanese, Giuntoli e De Laurentiis. Non c’è stato l’accordo per il rinnovo con il giocatore che ha chiesto 3 milioni di euro ed il patron che ne offre 2,5 per i prossimi tre anni, restando fermo a 2 per questa stagione. Giuffredi ha chiesto 2,6 finché il Napoli è in Europa League e 2,8 quando tornerà in Champions League“. Altro difensore che rifiuta il rinnovo è Maksimovic con il Napoli che offre al massimo “2,3 milioni di euro, mentre il giocatore ne vuole 2,8. Il club vuole tenere il calciatore, anche rischiando di andare in scadenza“.

Il calciomercato del Napoli vede coinvolto anche Alex Meret che resta a Napoli a meno che “l’Atalanta non metta sul piatto 7-8 milioni di euro solo per il prestito. Veretout? Al momento non ci sono novità, solo che il giocatore guadagna 2,5 milioni di euro a Roma, ma al Napoli chiederebbe un aumento di ingaggio“.