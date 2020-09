Secondo quanto riferito da calciomercato.it è saltato l’incontro tra Aurelio De Laurentiis e Fali Ramadani previsto in questi giorni a Capri.

Niente d fare bisognerà ancora aspettare per l’incontro tra De Laurentiis e Ramadani, l’agente che ha in procura calciatori come Kalidou Koulibaly, Nikola Maksimovic e Cengiz Under. Insomma gran parte del mercato, in entrata ed uscita, degli azzurri gira intorno al nome di questo grosso agente e della sua agenzia. Ecco quanto svelato da calciomercato.it: