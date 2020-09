Napoli-Pescara al San Paolo, risolti i problemi relativi all’acqua calda. La gara si giocherà regolarmente a Fuorigrotta.

L’amichevole Napoli-Pescara prevista per l’undici settembre allo stadio San Paolo si giocherà. Il comune del capoluogo Campano è riuscito a risolvere i problemi burocratici che avevano portato alla sospensione dell’acqua calda all’interno della struttura di Fuorigrotta.

L’assessore comunale allo Sport del comune di Napoli, Ciro Borriello, ha assicurato che non ci sarà alcun problema relativo alla presenza dell’acqua calda: «Abbiamo avuto una piccola difficoltà – ha detto a radio Punto Nuovo – per la gara della termogestione degli impianti.

La ditta arrivata seconda ha fatto ricorso e c’è stata una sospensione. Abbiamo già trovato la soluzione: domani ci sarà un affido temporaneo ad una terza ditta per 90 giorni.

Completeremo tutto l’iter burocratico e mercoledì riapriamo l’acqua calda. La partita con il Pescara non è a rischio»

Il Napoli di Gattuso si prepara alla seconda fase della preparazione estiva. L’allenatore azzurro ha dato appuntamento ai suoi giocatori al Training Center di Castel Volturno.

Nuovo giro di tamponi, poi si continuerà a lavorare in vista del debutto in campionato contro il Parma, previsto domenica 20 al Tardini alle ore 12.30.

Venerdì la prima partita amichevole del nuovo Napoli al San Paolo contro il Pescara: l’inizio è previsto alle 18.