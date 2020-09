Petagna ritorna in ritiro: tampone e poi allenamento

Andrea Petagna lunedì 7 settembre rientrerà a Castel Volturno, il calciatore ha saltato la prima parte del ritiro col Napoli a causa del coronavirus.

Alla ripresa degli allenamenti al centro sportivo di Castel Volturno ci sarà anche Andrea Petagna. L’attaccante ex Spal ha saltato tutta la prima parte del ritiro a causa del coronavirus. Il giocatore non ha potuto prendere parte agli allenamenti a Castel di Sangro. Ora dopo una serie di test negativi potrà riprendere l’attività in gruppo. Petagna si recherà domattina a Castel Volturno, svolgerà tutto il protocollo anti covid e poi si potrà mettere a disposizione dell’allenatore Gennaro Gattuso.