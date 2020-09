Petagna tampone negativo, ma non va in ritiro: svelato il motivo

Andrea Petagna non è ancora presente in ritiro a Castel di Sangro, il tampone dell’attaccante è risultato ancora una volta negativo.

Bisogna fare chiarezza sull’assenza di Petagna dal ritiro del Napoli, nonostante il tampone negativo. L’attaccante ex Spal è risultato positivo al covid, per questo ha saltato praticamente tutta la fase di preparazione. Ora il tampone è negativo ma non è comunque presente a Castel di Sangro. Sulla questione fa chiarezza Tuttosport che scrive: “Nonostante il tampone negativo, resta nelle analisi un valore che, per il momento, non gli permette di tornare all’attività agonistica. Tranne clamorose novità, Petagna non riuscirà ad aggregarsi alla squadra in questo ritiro”.