Ghoulalm al Wolverhampton, braccio di ferro col Napoli per la buonuscita

Faouzi Ghoulam può andare al Wolverhampton ma l’algerino chiede una buonuscita al Napoli, è braccio di ferro tra le parti.

Il mercato in uscita del Napoli vede Faouzi Ghoulam diretto in Premier, destinazione Wolverhampton. L’algerino è da tempo fuori dagli schemi azzurri. Dopo i due brutti infortuni non è più tornato il giocatore di un tempo. L’esterno mancino vorrebbe trovare maggiore continuità in un altro campionato e dopo mille sondaggi sembra arrivata la volta buona per la cessione. Resta però il problema buonuscita da risolvere, come scrive il Corriere dello Sport. Il calciatore percepisce un lauto ingaggio da parte del Napoli (3 milioni di euro) e non vorrebbe perdere praticamente nulla da questo passaggio.

Il Wolverhampton è intenzionato a comprare Ghoulam ma aspetta che il calciatore e la società azzurra risolvano i problemi interni. Da qui scatta il braccio di ferro tra le parti, con il Napoli che non sembra intenzionato a riconoscere alcuna buonuscita. Va ricordato che oramai è quasi una stagione che l’algerino è fermo ed inoltre la società lo ha sempre sostenuto durante il periodo in cui è stato fermo per infortunio. Ora il suo passaggio in Premier potrebbe far bene sia al club partenopeo, ma anche al calciatore che deve ritrovare continuità. Intanto nel capitolo cessioni bisogna inserire un aggiornamento per Koulibaly al City, ma anche Milik che ha accettato la Roma.