Il Napoli prepara due test amichevoli dopo il ritiro di Castel di Sangro, la prima sfida con il Pescara ci sarà l’11 settembre. Il 13 secondo match.

Domani il Napoli gioca in amichevole con il Teramo, ma dopo il ritiro di Castel di Sangro ci saranno altri due test in vista del campionato. Quello con il Pescara dell’11 settembre è già programma e si giocherà allo stadio San Paolo di Napoli. Per l’occasione l’impianto di Fuorigrotta potrebbe anche essere parzialmente riaperto, come ha fatto sapere l’assessore allo Sport del Comune di Napoli, Ciro Borriello.

Ma secondo quanto riferisce Il Mattino il Napoli sta preparando anche una seconda amichevole post ritiro, questa volta in campo internazionale. Si parla dello Sporting Lisbona. Il match è fissato per il 13 settembre e sarà l’ultimo primo dell’avvio del campionato. La Serie A (ieri è stato svelato il calendario) prenderà il via il 19 settembre.