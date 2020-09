Parma e Napoli potrebbero chiudere una doppia operazione di calciomercato, lo scrive il Corriere del Mezzogiorno.

Il Parma ha messo nel mirino due calciatori del Napoli, il club ducale secondo il Corriere del Mezzogiorno pensa sia ad Andrea Petagna che a Sebastiano Luperto. Nel recente passato le due società hanno già ‘collaborato’ in fase di calciomercato, con l’acquisto da parte del Parma di calciatori come Roberto Inglese e Luigi Sepe. Ora Petagna, che domani rientra in ritiro dopo la questione coronavirus, potrebbe fare lo stesso percorso dell’ex attaccante del Chievo. Inglese non ha mai vestito ufficialmente la maglia del Napoli, ma fu acquistato a gennaio e poi venduto nella sessione di mercato estiva.

Anche Luperto è in lista di sbarco, con l’offerta giusta il Napoli lo può lasciare partire. Gli azzurri stanno pensando ad una rivoluzione in difesa che prende in esame anche i big della retroguardia come Kalidou Koulibaly e Nikoka Maksimovic.