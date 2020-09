Kylian Mbappé ha le idee chiare e chiede rinforzi al Psg, il giocatore lo ha fatto capire in una recente intervista. A Leonardo piace Koulibaly.

Quando si hanno grandi giocatori bisogna assecondare anche i loro ‘mal di pancia’. Lo sa bene il Psg che può annoverare calciatori del calibro di Mbappé e Neymar. Dopo la finale di Champions League persa con il Bayern Monaco c’è voglia di riscatto anche tra i big. Proprio Mbappé suona la carica ed in una recente intervista ha lanciato un chiaro messaggio alla società francese: “E’ necessario fare una buona campagna acquisti. Ci sono persone che stanno lavorando per questo e vederemo come andrà a fine, spero che arriveranno dei buoni calciatori”.

Tradotto servono rinforzi di livello al Psg, lo chiede Mbappé. Leonardo per accontentare il francese sta guardando anche in casa Napoli. Secondo Corriere dello Sport il dirigente del Psg ha messo nel mirino due calciatori azzurri: Fabian Ruiz e Kalidou Koubaliy. Il difensore francese è conteso anche dal Manchester City, ma Leonardo sogna la beffa. Il Napoli per bocca del suo presidente, Aurelio De Laurentiis ha fatto sapere di essere pronto a vendere qualsiasi calciatore, l’importante è che arrivi la giusta cifra.