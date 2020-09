Koulibaly è intrigo Ramadani: serve un summit per sbloccare l’affare

Calciomercato Napoli con Kalidou Koulibaly sempre protagonista, l’incontro tra Aurelio De Laurentiis e Fali Ramadani sarà decisivo.

Organizzato, poi rimandato, ma l’incontro tra Fali Ramadani e Aurelio De Laurentiis è estremamente necessario per sbloccare l’affare Koulibaly. Secondo Corriere dello Sport tra oggi e domani il Napoli potrebbe avere delle risposte dall’agente dei Koulibaly che è lo stesso Cengiz Under. Giocatori e pedine fondamentali per lo scacchiere di Gattuso che devono essere mosse da chi ne detiene il cartellino e chi ne cura gli interessi, anche se la parola finale sarà sempre dei diretti interessati.

Così per Koulibaly c’è sempre vivo l’interesse del Manchester City, come quello del Psg. Secondo CorSport Aurelio De Laurentiis non è minimamente interessato a scendere sotto i “70 milioni di euro per il difensore senegalese”. Ancora di più in questo momento dato che il club inglese ha perso l’obiettivo Messi. Il Psg di Leonardo sembra voler fare sul serio, anche stimolato dalle richieste di Mbappé che chiede rinforzi per la prossima stagione. In ogni caso l’incontro tra Ramadani e De Laurentiis è troppo importante per mettere finalmente un punto ad una trattativa estenuante che va avanti oramai da tempo. Serve chiarire le cose, anche per consegnare a Gattuso una squadra da poter allenare e amalgamare ai suoi dettami di gioco.