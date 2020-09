Under accetta Napoli, la Roma vuole cedere ma non c’è l’intesa sul prezzo

E’ tutto fatto o quasi per Under al Napoli, la Roma vuole cedere il giocatore ma non trova l’accordo economico con la società partenopea.

Si continua a trattare ad oltranza per portare Cengiz Under al Napoli, affare che coinvolge anche la Arek Milik. Il gioco di incastri è oramai delineato: Milik a Roma, Dzeko via (alla Juve?), Under al Napoli. Fino a qualche settimana fa sembravano non esserci i presupposti per una trattativa del genere, dato che Milik era ossessionato dalle sirene juventine. Poi il club bianconero ha cambiato obiettivo per l’attacco, anche perché non è riuscita a trovare la minima intesa con De Laurentiis per la cessione del polacco.

Così Milik si è convinto ad accettare la Roma, pronta ad offrirgli un contratto di cinque anni a 4,5 milioni di euro a stagione. Offerta importante che di fatto ha trovato l’apprezzamento di Milik. Sul versante Napoli c’è Under che ha sempre accettato la piazza azzurra ed anche le cifre sull’ingaggio sono state più o meno limate. Manca poco? Non proprio. Secondo quanto riferisce il Corriere dello Sport c’è sempre il conguaglio economico ad ostacolare la chiusura della trattativa. Il Napoli chiede 15 milioni di euro ma la Roma vuole inserire oltre a Under un altro calciatore per abbassare le pretese economiche. Si parla di Bove o Riccardi, ma per il Napoli non bastano.