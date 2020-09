Nikola Maksimovic verso l’addio: il Napoli fa il prezzo, sorpresa Luperto

Il Napoli pensa di cedere Nikola Maksimovic e fa il prezzo: 18 milioni di euro per chiunque voglia almeno avviare una trattativa.

Il capitolo difensori in casa Napoli sta diventando un’odissea, Nikola Maksimovic è in uscita il Napoli ha stabilito il prezzo per il giocatore e lo ha comunicato al suo agente Fali Ramadani. Proprio dall’incontro tra De Laurentiis ed il procuratore dipendono i destini di molte manovre azzurri. Ramadani, infatti, è anche l’agente di Koulibaly e Cengiz Under.

Ma restando su Maksimovic pare che oramai gli azzurri si siano convinti a cederlo, anche perché il difensore ex Torino ha un contratto in scadenza nel 2021. Con il calciatore non si riesce a trovare l’intesa per un rinnovo di contratto e quindi così come Milik, il Napoli rischia di perderlo a parametro zero.

Cessione Maksimovic: c’è il prezzo, ma serve un’offerta

Dice il suo manager, Ramadani, che la Premier gli fa la corte. Ma al momento, una vera e propria offerta non è arrivata. In partenza c’è anche Luperto: peccato che non sia riuscito a convincere Gattuso ed è questo il motivo per cui ha la valigia pronta. D’altronde, alla sua età, bisogna giocare. E Rino di spazi non pensa di concedergli. Anche perché, paradossalmente, vede come centrale difensivo meglio Di Lorenzo che lui.

Secondo quanto scrive Il Mattino fino ad ora non è arrivata nessuna offerta concreta per la cessione del calciatore. Il Napoli ha stabilito il prezzo per Maksimovic anche per far capire a Ramadani che non può presentarsi al tavolo delle trattative con cifre troppo basse.