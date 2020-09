Secondo quanto rivela l’edizione odierna di Tuttosport il Parma segue Petagna e Luperto ma potrebbe tornare anche Inglese al Napoli.

Le ultime notizie sul calciomercato del Napoli parlano di un interessamento concreto da parte del Parma per Petagna e Luperto. L’attaccante ex Spal ha saltato il ritiro a Castel di Sangro a causa del coronavirus, ma oggi ritornerà di nuovo a disposizione di Gennaro Gattuso. Luperto è in lista di sbarco, anche perché il tecnico del Napoli non sembra volergli concedere molto spazio. Entrambi potrebbero lasciare Napoli per accasarsi al Parma, anche se Luperto piace ad altre società come Genoa, Verona e Crotone.

In questo giro di giocatori potrebbe esserci però un ritorno clamoroso in maglia azzurra: quello di Roberto Inglese. Tuttosport fa sapere che la cessione di Petagna innescherebbe un valzer di punte che porterebbe Petagna ai ducali e Inglese in Campania. Per Inglese sarebbe un ritorno anche se non ha mai vestito ufficialmente la maglia del Napoli in una partita ufficiale. Se dovesse andare via anche Peatagna potrebbe avere lo stesso destino dell’ex Chievo, acquistato a gennaio ma mai schierato in una partita ufficiale dal Napoli.