De Laurentiis cede tutti: 11 calciatori in lista di sbarco, la situazione

Aurelio De Laurentiis è pronto ad una rivoluzione in casa Napoli. Il patron azzurri ha messo sul mercato 11 calciatori, tra cui Koulibaly e Milik.

Secondo quanto rivela Il Mattino il patron del Napoli, Aurelio De Laurentiis vuole cedere 11 calciatori. Ci sono nomi importante come Kalidou Koulibaly e Arek Milik, ma anche giocatori che non hanno dato quanto ci si aspettava.

Sicuramente i nomi più importanti per una cessione sono quelli di Koulibaly e Milik. Per la cessione del difensore senegalese si attende l’incontro tra De Laurentiis e Ramadani. In quella sede il presidente della SSCN ribadirà il concetto di non voler svendere Koulibaly, per buona pace del Manchester City. Milik, invece, ha accettato la Roma ma il Napoli non trova l’intesa con i giallorossi sul conguaglio economico.

Dei sicuri partenti ci sono anche Ounas, Younes, Ciciretti, Ghoulam e Tutino. In questa lista già così corposa ci sono altri calciatori che potrebbero essere messi sul mercato, tra cui spunta anche il nome di Fabian Ruiz seguito dal Psg. Non va dimenticato Nikola Maksimovic che ha il contratto in scadenza e Hysaj, che come il serbo non riesce a trovare l’intesa sul rinnovo di contratto. Possibile cessione anche per Demme, soprattutto se si dovesse puntare definitivamente al 4-2-3-1. Intanto sono le cessioni a monopolizzare o bloccare il mercato del Napoli, con una rosa già così ampia non si può fare a meno di cedere prima di acquistare. Fino ad ora, come sottolinea Il Mattino, è stato ceduto il solo Allan.