Napoli, Koulibaly nuova offerta del City. Zaniolo blocca Under

Il Napoli attende la nuova offerta del City per koulibaly. I partenopei continuano a lavorare sul calcio mercato in entrata e in uscita.

Il calciomercato del Napoli, in questo momento ruota intorno a Milik e koulibaly. Aurelio De Laurentiis sembra intenzionato a non bloccare più nessun trasferimento. Il patron aspetta una nuova chiamata del PSG dopo il sondaggio di qualche giorno fa per Fabian Ruiz e Koulibaly.

Proprio il difensore senegalese rappresenta il pomo della discordia con il Manchester City. Guardiola vuole il centrale del Napoli a tutti i costi, Ramadani, potente agente di Koulibaly, sta mediando ed è pronto a presentare una nuova offerta al Napoli. Non ci saranno i famosi 85/90 milioni richiesti da De Laurentiis. Molto probabile che la nuova offerta del City per Koulibaly arrivi a 75 milioni più i soliti bonus.

Se Koulibaly dovesse partire il Napoli prenderebbe uno tra Marcos Senesi, Sokratis Papastapoulos e Jason Denayer, venticinquenne centrale del Lione, fresco semifinalista di Champions League. Il calciatore ha già dato l’ok ad un trasferimento in azzurro, attratto dal progetto tecnico e soprattutto dal calore della piazza. Con Dries Mertens compagno di nazionale hanno parlato di Napoli e del progetto.

Sul fronte Milik, c’è da registrare una novità: l’infortunio a Zaniolo nel corso di Olanda-Italia di Nations League potrebbe bloccare il trasferimento di Under al Napoli. Con i giallorossi si continua a parlare di Veretout, ma l’affare resta difficile, i capitolini non vogliono privarsi del centrocampista.