Gazzetta – Koulibaly sensazioni positive a Napoli: si può chiudere

Kalidou Koulibaly sta monopolizzando il calciomercato del Napoli in uscita, la SSCN cerca l’accordo economico col Manchester City.

Il club di Guardiola è l’unica pretendente per Kalidou Koulibaly, fulcro del mercato in uscita del Napoli. Il club partenopeo vuole vendere per fare cassa dopo il mega acquisto Osimhen. Per ora ha ceduto solo Allan a 30 milioni di euro, ma quei soldi serviranno per comprare il sostituto del brasiliano. Così per fare cassa il Napoli deve puntare a cedere Koulibaly ma anche Milik. I due hanno una situazione diversa, il senegalese se dovesse restare rappresenterebbe comunque un punto di forza ed ha un contratto blindato fino al 2023. Per Milik il ragionamento è totalmente diverso, oramai non è più considerato nel progetto tecnico ed ha un contratto in scadenza nel 2021.

Secondo Gazzetta dello Sport in casa Napoli c’è la sensazione che l’affare Koulibaly si possa sbloccare a giorni, tanto che si sta cercando anche il sostituto. Jason Denayer è il nome nuovo per la difesa, ma il club di De Laurentiis potrebbe aver bisogno di due difensori, dato che anche Maksimovic è sul mercato. Intanto per Milik resta in piedi il discorso con la Roma che ha rinnovato la fiducia a Dzeko ed ha scaricato sul bosniaco la scelta di restare o andare via. “Per noi resterà sempre il capitano, fino a quando lo vorrà” hanno fatto sapere i dirigenti giallorossi.