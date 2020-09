Mercato Napoli, con le ultime notizie di giornata: gli azzurri cercano Emerson Palmieri, giovedì ci sarà un incontro con gli intermediari.

Al Napoli serve un calciatore sulla fascia sinistra di difesa ed Emerson Palmieri sembra il profilo giusto. Faouzi Ghoulam è in lista di sbarco, lo chiamano in Premier ed il suo agente sta facendo di tutto per accontentarlo anche dal punto di vista dell’ingaggio. Intanto Giuntoli si sta cautelando con una alternativa e pensa ad Emerson Palmieri del Chelsea. Secondo il Corriere del Mezzogiorno giovedì ci sarà un contratto tra la dirigenza partenopea e gli intermediari che lavorano a questa operazione.

Il Chelsea non farebbe grandi opposizioni per cedere l’esterno mancino che è anche nel giro della Nazionale, ma la trattativa per ora è agli albori. Intanto il Napoli sta valutando anche un difensore da prendere al posto di Koulibaly e si fa con insistenza anche il nome di Denayer. Insomma la difesa potrebbe essere stravolta, anche perché Emerson Palmieri e Denayer non sono gli unici obiettivi del Napoli. In caso di addio di Maksimovic allora verrà acquistato un altro difensore. Sokratis Papastathopoulos è un profilo che piace al club partenopeo che potrebbe liberarsi anche a costo zero dall’Arsenal.