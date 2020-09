Andrea Petagna può finire in un discorso di mercato con l’Udinese, l’attaccante verrà valutato da Gennaro Gattuso a Castel Volturno.

Secondo quanto rivela Tuttosport c’è una possibilità di portare Andrea Petagna all’Udinese in uno scambio tra il Napoli ed il club friulano. L’attaccante ex Spal ha saltato il ritiro a Castel di Sangro a causa del coronavirus, ma dopo aver superato tutti i test si è rimesso a disposizione di Gennaro Gattuso. Il tecnico calabrese lo monitorerà e valuterà. Secondo Tuttosport verranno valutate le sue prestazioni e poi si deciderà il suo futuro. Non è escluso che possa essere utilizzato come pedina di scambio, un po’ come accaduto nel recente passato a Roberto Inglese che finì al Parma senza giocare mai una partita ufficiale con il Napoli.

In questo senso Petagna potrebbe andare all’Udinese, in uno scambio che porterebbe Kevin Lasagna in maglia azzurra. L’attaccante dei friulani piace molto anche all’Atalanta che può offrirgli la possibilità di giocare in Champions League nella prossima stagione. In ogni caso Lasagna resta uno dei pallini del direttore sportivo del Napoli Cristiano Giuntoli. L’attaccante negli ultimi anni ha fatto dei grandi passi in avanti e potrebbe tentare il grande salto verso una big del calcio italiano.