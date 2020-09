Cessione Koulibaly: Ramadani tratta col City e propone il rinnovo al Napoli

La cessione di Kalidou Koulibaly al centro del mercato del Napoli. L’agente Fali Ramadani ha proposto anche il rinnovo al club azzurro.

Si tratta ad oltranza per la cessione di Kalidou Koulibaly con Manchester City e Napoli a fare braccio di ferro. Aurelio De Laurentiis non ha intenzione di cedere, vuole almeno 75 milioni di euro per chiudere la trattativa. Una posizione che sta facendo innervosire anche il calciatore che ha la prospettiva di poter guadagnare oltre 9 milioni di euro vestendo la maglia del City. Secondo quanto riferisce Il Mattino l’agente Ramadani sta cercando di mediare tra le parti, per cercare di sbloccare la situazione di impasse in cui è precipitata la trattativa. L’agente del senegalese vuole portare gli uomini di mercato a Capri per parlare con De Laurentiis. Seduti ad un tavolo si potrebbe trovare finalmente l’intesa. Fino ad ora l’incontro è saltato perché i Citizens sono ancora scottati per il mancato passaggio di Jorginho di qualche stagione addietro.

In questo momento la cessione di Koulibaly resta comunque una priorità per Guardiola che ha messo il senegalese al centro del progetto difensivo. Resta da trovare sempre l’intesa economica e una nuova offerta, almeno scritta, è pronta ad essere inviata al club partenopeo. Intanto secondo quanto riferisce Il Mattino, Ramadani ha anche proposto il rinnovo di contratto al Napoli. Un ritocco dello stipendio per il senegalese che già guadagna 6 milioni di euro a stagione. Proposta che il direttore sportivo Cristiano Giuntoli ha rispedito al mittente.