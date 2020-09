Acerbi scontro con la Lazio, contatto con una big: c’è anche il Napoli

Francesco Acerbi è in rotta di collisione con la Lazio dopo lo sfogo avuto in Nazionale, il difensore piace anche al Napoli.

Potrebbe esserci anche il Napoli dietro Francesco Acerbi, è quanto scrive Il Messaggero. Il quotidiano romano si sofferma sullo sfogo avuto dal difensore in Nazionale:

Prima Lotito è andato su tutte le furie, poi si è distratto. S’aspetta comunque le scuse dal difensore azzurro, lui non farà più nessun passo. Non gli importa cosa ci sia dietro lo sfogo, Francesco è stato fuori luogo. Fra oggi e domani toccherà al dt Peruzzi e a Tare fare il lavoro sporco, diplomatico. Adesso pure il grande incontro con l’agente Pastorello (che tenta di smorzare i toni del suo assistito) non ha più una data né un luogo.