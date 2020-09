IL MATTINO. “Sokratis al Napoli, affare fatto”. Ecco le cifre dell’operazione

Sokratis Papastathopoulos al Napoli è un affare fatto, lo riferisce Il Mattino. Il club azzurro lo prenderà a parametro zero dall’Arsenal.

Per Sokratis al Napoli è fatta, lo riferisce Il Mattino che svela anche modalità e cifre dell’operazione. Il calciatore greco sarà uno dei rinforzi della squadra partenopea che può cedere sia Kalidou Koulibaly che Nikola Maksimovic. Ecco quanto viene scritto: “In difesa affare fatto per Sokratis dell’Arsenal, che si libererà a zero e firmerà un biennale da 3,5 milioni netti all’anno. Sul greco garantisce Gattuso”.

L’arrivo di Sokratis in maglia azzurra sembra veramente questione di giorni. Il calciatore sta spingendo per vestire la maglia del Napoli e ritrovare Gattuso. I due sono stati colleghi in campo, ora il greco potrebbe essere allenato dal suo ex compagno di squadra al Milan. Il Napoli con Sokratis risolverebbe uno dei problemi in difesa, dato che Koulibaly sembra sempre più vicino alla cessione. Il Manchester City ha pronta una nuova offerta da consegnare nelle mani di Fali Ramadani. L’agente sta lavorando per la chiusura della trattativa. Il prezzo è stato fissato pure per Nikola Maksimovic, il cui contratto scade nel 2021. Il calciatore non ha rinnovato e non trova l’intesa per prolungare il rapporto con il Napoli.