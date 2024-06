Alvino svela la nuova strategia di mercato del Napoli: “C’è una strana aria”

Carlo Alvino rivela la nuova strategia di mercato del Napoli per la prossima stagione: Delega a Manna e Conte. I dettagli.

NAPOLI – ll giornalista Carlo Alvino, sempre attento alle vicende del Napoli, ha svelato ai microfoni di Radio Goal su Kiss Kiss Napoli la nuova strategia di mercato del club partenopeo in vista della prossima stagione. Secondo Alvino, il presidente Aurelio De Laurentiis potrebbe adottare un approccio diverso rispetto al passato, con una maggiore apertura verso i giocatori svincolati.

Alvino sulla nuova strategia di mercato del Napoli

“In passato gli svincolati non venivano presi in considerazione, invece potrebbe arrivare Hermoso. Un calciatore comunque molto importante“, ha dichiarato Alvino. Il centrale dell’Atletico Madrid, in scadenza di contratto, sembra essere finito nel mirino del Napoli.

Questa nuova strategia potrebbe portare a un’estate di cambiamenti per il club partenopeo, con l’obiettivo di rinforzare la squadra e renderla competitiva per la prossima stagione. Tuttavia, Alvino invita alla cautela: “Non mi iscrivo al partito del tutto e subito, sento una strana aria intorno al Napoli, quindi ci vado cauto come ogni stagione. Non mi piace questo clima che si sta creando“.

De Laurentiis delega a Manna e Conte: più flessibilità sul mercato

Il giornalista ha anche sottolineato come De Laurentiis, pur restando attento e oculato nella gestione economica del club, abbia delegato la direzione dell’area tecnica al nuovo direttore sportivo Mauro Manna e all’allenatore Antonio Conte. Una scelta che potrebbe portare a una maggiore flessibilità sul mercato.

“Il presidente De Laurentiis sarà sempre attento ed oculato, anche se ha delegato – come si può notare – la direzione dell’area tecnica al neo ds Manna e all’allenatore Antonio Conte“, ha spiegato Alvino.

Napoli, obiettivo dignità dopo lo scudetto

Infine, il giornalista ha evidenziato l’importanza di ridare dignità alla squadra dopo le vicende post-scudetto: “Il club azzurro deve ridare dignità alla squadra dopo quanto accaduto dopo lo scudetto, poi il resto verrà da solo“.

I tifosi del Napoli seguiranno con attenzione gli sviluppi del calciomercato, sperando che le scelte della dirigenza possano portare a un Napoli più forte e competitivo. La cautela resta d’obbligo, ma le parole di Carlo Alvino lasciano intravedere la possibilità di un Napoli più dinamico sul mercato, pronto a cogliere le opportunità offerte dagli svincolati di lusso come Hermoso.