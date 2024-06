Conte strega Napoli: Del Genio: ‘Una frase mi ha colpito”

Il giornalista Paolo Del Genio commenta positivamente le prime dichiarazioni di Antonio Conte da nuovo allenatore del Napoli.

NAPOLI – Il giornalista Paolo Del Genio ha espresso il suo apprezzamento per le prime parole di Antonio Conte da nuovo allenatore del Napoli. Intervenuto ai microfoni di Kiss Kiss Napoli durante la trasmissione Radio Goal, Del Genio ha analizzato il nuovo corso della squadra partenopea.

“Amma faticà”: Conte parla già da napoletano

Uno degli aspetti che ha colpito positivamente Del Genio è stato l’approccio di Conte alla realtà napoletana, a partire dalla lingua: “La pronuncia di ‘Amma faticà‘ è perfetta, forse perché essendo meridionale conosce il suono della nostra lingua e lo utilizzerà molto velocemente“, ha osservato il giornalista.

Conte coinvolto non solo tecnicamente

Ma è un’altra dichiarazione del nuovo tecnico azzurro ad aver particolarmente entusiasmato Del Genio: “Tra le dichiarazioni quelle che mi è piaciuta di più è: ‘Faremo di tutto per far crescere la squadra e la società’, quindi fa capire che il suo coinvolgimento non è solo di natura tecnica e tattica“. Un segnale importante dell’impegno a 360 gradi di Conte nel progetto Napoli.

Rifondazione in vista: 4-5 nuovi titolari

Interrogato sulla possibile rifondazione della rosa azzurra, Del Genio ha ammesso di aver provocatoriamente suggerito il cambio di 8-9 titolari dopo alcune prestazioni negative del Napoli, pur sapendo che si trattava di un’ipotesi utopistica. Tuttavia, il giornalista ritiene che alla fine i nuovi titolari saranno 4-5.

“Già se facciamo un po’ di proiezioni con le notizie di mercato, pensando ad una difesa a tre potrebbero esserci due titolari nuovi. I quinti, almeno uno sarà un nuovo acquisto, se non tutti e due perché Olivera potrebbe fare un altro ruolo. Ci sarà sicuramente un attaccante nuovo, quindi siamo già a cinque“, ha spiegato Del Genio, che resta in attesa di novità anche su Anguissa e sul ruolo di trequartista.

L’arrivo di Antonio Conte sulla panchina del Napoli sembra aver portato una ventata di entusiasmo e di novità nell’ambiente partenopeo. Le parole del tecnico hanno convinto Paolo Del Genio, che intravede una mini-rivoluzione nella rosa azzurra in vista della prossima stagione. I tifosi del Napoli sognano in grande, sperando che il nuovo corso porti i frutti sperati.