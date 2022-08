Alvino: “Navas sarà il nuovo portiere del Napoli, nessun dubbio”

Carlo Alvino annuncia l’imminente arrivo di Keylor Navas al Napoli. Sarà un colpo da novanta.

Carlo Alvino, giornalista vicinissimo ai fatti di casa Napoli annuncia su twitter che il prossimo portiere del Napoli sarà senza dubbio Keylor Navas.

Carlo Alvino con un tweet ha rivelato l’arrivo del giocatore dal PSG: “Risolta una delle questioni più delicate di questo mercato. Nessun dubbio sarà Keylor Navas a difendere i pali della porta del Napoli!”. Il “Maradona” freme… stasera sono già 30.000 le presenze assicurate tra abbonamenti e biglietti per Napoli-Monza Forza Napoli Sempre e nun c’accire nisciuno!”.

Carlo Alvino ha poi risposto ad alcune critiche: “Quante cose avrei da dire, non a chi ha criticato (per troppo amore) ma solo a chi mi ha offeso pesantemente ed usato violenza verbale nei miei confronti, preferisco dire però solo Forza Napoli Sempre e tornate a far battere i vostri cuori per una passione che dura tutta la vita!”.

NAPOLI-NAVAS:LE ULTIME

Il portiere costaricano è in uscita dal PSG, che vuole liberarsi di un ingaggio pesante e soprattutto vuole rendere Donnarumma protagonista assoluto.

Manca ancora l’intesa sulla parte economica. Il Napoli è pronto a coprire il 30% dell’ingaggio di Keylor Navas. Il portiere ha già detto sì al trasferimento, le due società sono al lavoro per completare l’affare.

Spalletti dunque dopo Ndombele, Simeone e Raspadori si prepara ad accogliere anche Navas.