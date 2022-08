Bargiggia: “Navas potrebbe arrivare a Napoli a costo zero con rescissione Psg! Offerti 3 anni”

Navas potrebbe arrivare a Napoli a titolo definitivo e a costo zero con la rescissione dal PSG, lo rivela Paolo Bargiggia.

Keylor Navas potrebbe essere del Napoli a titolo definitivo e a costo zero, lo rivela giornalista Paolo Bargiggia. L’ex esperto di calciomercato delle reti Mediaset, dai propri canali social ha lanciato una vera e propria bomba di mercato:

” Il calcio Napoli continua a lavorare su Keylor Navas : la novità è che il giocatore potrebbe arrivare addirittura definitivo e a zero attraverso la risoluzione del contratto e non più in prestito. Al PSG ha ancora un biennale: il Napoli gli offre 3 anni a 4 mln netti”.

Anche il giornalista Carlo Alvino si è detto sicuro che Keylor Navas sarà il prossimo portiere del Napoli: Risolta una delle questioni più delicate di questo mercato. Nessun dubbio sarà Keylor Navas a difendere i pali della porta del Napoli!”. Il “Maradona” freme… stasera sono già 30.000 le presenze assicurate tra abbonamenti e biglietti per Napoli-Monza Forza Napoli Sempre e nun c’accire nisciuno!”.