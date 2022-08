Alvino: “Il mercato del Napoli non è finito, in arrivo un regalo con i fiocchi di De Laurentiis”

Il mercato del Napoli promette ancora scintille, De Laurentiis ha pronto l’ennesimo regalo per i tifosi come riferisce Carlo Alvino.

Il Napoli dopo aver ceduto molti big ha dato il via ad una campagna acquisti che ha riportato il sorriso nei tifosi. Ma non è finita qui, secondo il giornalista Carlo Alvino, Aurelio De Laurentiis starebbe confezionando l’ennesimo regalo per Spalletti, e si tratta di un regalo con i fiocchi.

Secondo Alvino: “Aurelio De Laurentiis ha deciso di divertirsi sul calciomercato e starebbe per mette a segno un colpo da 90, il sogno del patron è Keylor Navas. Il portiere ai margini del PSG è il vero ‘obiettivo di mercato numero uno per chiudere un estate di sogni e di ambizioni per i tifosi partenopei“.

Il giornalista, molto vicino ai fatti di casa Napoli non ha dubbi e rivela che Navas sarà il prossimo portiere del calcio Napoli . De Laurentiis e il PSG stanno