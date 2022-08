Disservizi Dazn: ufficiale il rimborso, modalità, tempo e cifre

Ora è ufficiale per i disservizi di Dazn ci sarà un rimborso per gli abbonati, che sarà assegnato automaticamente a tutti gli utenti. Lo fa sapere la sottosegretaria allo Sport Valentina Vezzali che in questi giorni ha fatto pressioni sulla società britannica che detiene i diritti della Serie A. Un intervento necessario visto che la prima giornata di Serie A è stata segnata in maniera indelebile da una serie di problemi di Dazn, che hanno colpito anche il Napoli. Durante Verona-Napoli più volte c’è stato l’assenza totale di telecronaca, oltre ad un ritardo nel segnale con continui caricamenti che hanno spezzettato la visione della partita.

Rimborso Dazn: tutte le informazioni, quando saranno erogati

L’indennizzo – secondo quanto riportato dall’ANSA – che sarà automatico e arriverà all’utente entro i prossimi 15 giorni, sarà pari al doppio di quanto previsto da AgCom e quindi al 50% del valore mensile dell’abbonamento: tra 10 e 20 euro, a seconda del canone mensile (superiore al 25% inizialmente previsto). Dunque per chi ha avuto i disservizi di Dazn ci sarà un rimborso rapido ed automatico. Piena la soddisfazione della Vezzali che ha commentato: “Ringrazio sentitamente tutti i partecipanti per lo spirito concreto e costruttivo che ha caratterizzato la riunione odierna che aveva come obiettivo quello di smorzare le polemiche e soprattutto di tutelare gli utenti. Per questo esprimo la mia soddisfazione per lo sforzo profuso da tutte le componenti che, ognuna per la loro competenza, ha lavorato alla ricerca di soluzioni condivise e risolutive“. Ovviamente ora la speranza di tutti è che per la seconda giornata di Serie A non ci siano ancora problemi di visione, anche se la società ha detto di aver lavorato per evitare altre problematiche.