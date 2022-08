Sky: Navas guadagna 9 milioni, non vuole rinunciare ad un solo euro. Spunta un retroscena su Fabian”

Navas, grande obiettivo del Napoli per la porta non vuole rinunciare al suo lauto ingaggio da 18 milioni lordi.

Navas sarà l’ultima carta giocata dal presidente del calcio Napoli, Aurelio De Laurentiis in questo mercato estivo. Il Napoli ha ricostruito la sua ossatura partendo dalla difesa (sono arrivati Kim, Ostigard, Olivera) per poi spostarsi in avanti (Ndombele, Kvara, Simeone e Raspadori). Il nodo più complicato da sciogliere però, resta quello del portiere. La ricerca per questa posizione potrebbe concludersi al gong finale del mercato. I nomi in lizza sono quello di Keylor Navas – il più quotato -, mentre Kepa sembra essersi defilato. Ma attenzione a non escludere a priori Alex Meret, che tutt’ora è la prima scelta di Spalletti.

NAVAS-NAPOLI: LE ULTIME

La redazione di Sky Sport 24 ha riportato gli ultimi aggiornamenti sulla trattativa tra il Napoli e il PSG per Navas:

“Il grande obiettivo del Napoli è Keylor Navas: c’è una trattativa tra il calciatore e il PSG, perché Keylor Navas ha ancora due anni di contratto, guadagna 18 milioni lordi a stagione e non rinuncerà ad un solo centesimo.

La parte sostanziosa dell’ingaggio dovrà continuare a pagarla il PSG, o come contributo sull’ingaggio oppure attraverso una buonuscita: in questo caso il Napoli potrebbe offrirgli un contratto vantaggioso grazie al decreto crescita.

C’è la disponibilità di Navas a trasferirsi al Napoli, lui è intrigato da questa opportunità e sa che non troverà spazio al PSG, ma la situazione non è facile”.

RETROSCENA SU FABIAN RUIZ

Sky sport, dopo aver riportato le ultime sulla trattativa per Navas al Napoli, si è soffermato anche sulla seconda trattativa in corso tra il club di De Laurentiis e il PSG per Fabian Ruiz.

” La trattativa con il PSG non sta decollando ed è un momento nel quale anche la gestione di Fabian è molto delicata.

Il giocatore è di fatto ai margini del Napoli, che gli aveva proposto un rinnovo di contratto a 3,5 milioni, c’era anche la disponibilità di inserire una clausola di uscita a 30 milione trattabile.

Fabian non ha voluto rinnovare, magari per tenere ancora vivo il sogno di andare in Spagna al Real Madrid, che resta una pretendente, il corteggiamento è silenzioso ma reale. Il Napoli comunque spera di cederlo al PSG per incassare subito dei soldi comunque importanti”.