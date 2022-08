Malammore di Gomorra: “Mi sento poco gradito dal Napoli”

Fabio De Caro attore di Gomorra su Facebook ha pubblicato un duro sfogo verso il Calcio Napoli.

Il Napoli ha presentato nelle ultime ore gli acquisti di Simeone, Raspadori e Ndombele, il club azzurro complice anche la vittoria di Verona ha riportato entusiasmo in una tifoseria che ormai sembrava rassegnata. Nonostante tutto l’attore Fabio De Caro, famoso per aver interpretato Malammore in Gomorra su Facebook non ha risparmiato critiche al calcio Napoli.

“Mercato da 10 o mercato da 1 per me non cambia nulla, negli ultimi anni mi sono sempre di più allontanato dal mio Napoli e dal calcio di oggi perché non piace più e perché mi sono sentito più volte poco gradito come tifoso da questa società. Si rilassino quindi tutti i tifosi “commercialisti” del Napoli, io continuerò ad allontanarmi e ad avvicinarmi ad altri sport finché e ove mai cambiassero le cose”.

Fabio De Caro ha poi aggiunto: “Fino a una decina di anni fa quando partivo e il Napoli giocava mi assicuravo prima di andare che avrei potuto vedere la partita, anche dall’altro capo del mondo, vi confesso che invece oggi spesso preferisco guardare dei film o comunque uscire anche quando gioca il Napoli. Una cosa impensabile fino a qualche anno fa e chi mi conosce lo sa. Il mio forse è un arrivederci non un addio ma così le cose non mi piacciono. Chi si accontenta gode è un detto che non farà mai parte della mia vita, grazie a Dio” ha concluso l’attore di Gomorra.

Nella famosissima serie tv Gomorra, Fabio De Caro interpretava Malammore: “Sono figlio di un amore sbagliato, di un malammore. Mia madre rimase incinta a 16 anni e non ho mai conosciuto mio padre. Sono cresciuto con Don Pietro, eravamo come due fratelli“.