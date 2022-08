Dalla Francia – Lavezzi in visita al PSG consiglia Navas: “Vai al Napoli”

Ezequiel Lavezzi ha visitato oggi il centro sportivo del PSG dove ha giocato in passato. L’ex giocatore del Napoli ha incontrato anche Navas. Secondo footmercato, portale francese, specializzato in calciomercato, fa sapere che la visita del Pocho ha dato anche una piccola spinta sul calciomercato del Napoli che in questi giorni sta trattando Keylor Navas del PSG.

Dalla Francia fanno sapere che Lavezzi ha consigliato Napoli al Navas, società in cui può giocare la Champions League e dove sarà sicuramente titolare, mentre al PSG dovrà essere il secondo portiere dietro Donnarumma. Dagli ambienti di calciomercato fanno sapere che il club di Aurelio De Laurentiis è molto vicino a prendere Navas che si può liberare con una buona uscita dal suo club. Il consiglio di Lavezzi può dare quella ulteriore spinta per accelerare l’affare.

PSG e Napoli lavorano su un doppio binario, oltre a Navas c’è in ballo anche Fabian Ruiz. Il club parigino sta cedendo Paredes alla Juve, questo darebbe una accelerata anche alla chiusura dell’affare con il Napoli. Il club azzurro dalla cessione incasserebbe 20 o 25 milioni di euro per la cessione di Fabian Ruiz che ha un solo anno di contratto, poi si libererebbe a parametro zero a fine stagione.