Alisson è stato vicino al Napoli. Il portiere del Liverpool racconta il retroscena di mercato avvenuto prima di approdare in Premier League

Che Alisson sia un portiere fenomenale: l’affermazione per cui sia uno dei migliori della Premier League non è solo un’opinione personale ma soprattutto un’evidenza statistica.

Tutti ricorderanno un portiere eccezionale la grande parata su Milik all’ultimo secondo della gara di ritorno tra Liverpool e Napoli che aprì ai Reds le porte alla vittoria della Champions.

Alisson ritrova il Napoli ad Anfield, ai microfoni del quotidiano “Independent” ha raccontato di essere stato vicino a vestire la maglia azzurra:

Il Napoli ha provato a fare un’offerta per me. Il presidente mi ha contattato, ma se fossi andato dalla Roma al Napoli si sarebbe creata una situazione complicata in Italia. Non è un vero derby, ma c’è grande rivalità. Però mi ero già promesso al Liverpool”.