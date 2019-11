Secondo Enrico Fedele Carlo Ancelotti sta facendo la figura dello scemo tra squadra e società. Il tecnico è stato mangiato dell’entusiasmo



Enrico Fedele ai microfoni di Radio Marte non risparmia critiche al tecnico del Napoli, Carlo Ancelotti:

“Carlo Ancelotti sta facendo ‘o scemo mmiez’ tra società e squadra, come si suol dire a Napoli? E’ un termine colorito, ma è la sintesi di ciò che gli accade. Io faccio un’altra riflessione e vi invito alla risposta: se non si fosse chiamato Carlo Ancelotti, cosa sarebbe successo? Sarebbe stato esonerato? Ecco...”.

Fedele su Ancelotti ha poi aggiunto: “Se ben ricordate, è già capitato anche al Manchester United con José Mourinho, tenuto fino ad un certo punto prima di mandarlo via.

Nessuno di noi conosceva davvero Carlo Ancelotti, lo vedevamo solo dall’esterno. E’ sempre stato un buonista.

Ancelotti è un debole? No, non è debole. Ha detto che il mercato è stato da 10 e lode, ma lo ha fatto perché aziendalista, per difendere la società.

Carlo Ancelotti è una persona onesta, ma si è fatto prendere dall’entusiasmo e il cavallone se l’è mangiato“.