Mourinho vuole Koulibaly al Tottenham. Il Napoli per gennaio non se ne priverà. Attenzione a Fabian Ruiz lo vogliono tre top club

MOURINHO SU KOULIBALY

José Mourinho vuole Koulibaly al Tottenham. Lo special one, nuovo tecnico spurs ha stilato la lista per il calcio mercato di gennaio.

Koulibaly è il rinforzo che Mourinho ha chiesto per rinforzare la difesa del Tottenham, come ha riferito il quotidiano inglese THE SUN:

“Mourinho segue Koulibaly sin da quando allenava il Manchester United.

Già allora spinse la propria dirigenza a fare un tentativo per l’ex Genk, ma i Red Devils non riuscirono a convincere Aurelio De Laurentiis a farlo partire.

Il Napoli ha già fatto sapere che il giocatore non è in vendita per gennaio, mentre per il 2020 non è da escludere una possibile trattativa, prezzo d’asta superiore ai 100 milioni di euro”.

Mourinho al Thottenham ha portato un pezzo d’Italia, tra i collaboratori dello special on figura Giovanni Cerra, 44 anni, analyst romano che, come ai tempi del Manchester United, lavorerà a stretto contatto con il manager portoghese anche a Londra.

L’INTER SU ALLAN. IL PSG SU FABIAN RUIZ

Allan Marques, sta vivendo un brutto periodo a Napoli. sul centrocampista brasiliano, secondo recenti indiscrezioni piace molto ad Antonio Conte che lo vorrebbe all’Inter nella prossima stagione.

Il Napoli per cederlo vuole una cifra di circa 45 milioni di euro. Al momento i discorsi per il suo rinnovo sono ancora fermi.

Situazione diversa per Fabian Ruiz, il Napoli dovrebbe nelle prossime settimane arrivare ad un accordo per il rinnovo dello spagnolo, si parla di una cifra di 3,5 milioni di euro più bonus. De Laurentiis vuole blindare il proprio calciatore, nelle ultime ore anche il PSG ha chiesto informazioni su di lui. Restano sulle sue tracce anche Barcellona e Real Madrid.