Milan-Napoli, la vendetta di Allan. Il sorriso di Manolas e Ghoulam

Allans i prepara per Milan-Napoli dopo il nervosismo negli spogliatoi, il furto a casa, il post social della moglie. sorridono Manolas e Ghoulamn

Sabato si affronteranno a San Siro Napoli e Milan. Le due formazioni arrivano da un periodo travagliato. I rossoneri con l’arrivo di Pioli stanno cercando di risalire la china.

Ancelotti prepara il 4-3-3, modulo che fece la fortuna di Sarri, e cerca punti importanti per rilanciare il Napoli.

A San Siro, vuole esserci Allan. Il brasiliano ha un rapporto speciale coi rossoneri: nel primo anno al Napoli segnò a San Siro, lo scorso anno – quando il Napoli affrontò i rossoneri due volte in quattro giorni – saltò la gara di campionato, non convocato, e poi fu sostituito all’intervallo del match di Coppa Italia.

Erano i giorni del Psg e della sua offerta milionaria. Il mercato lo condizionò. Inevitabilmente.

ALLAN PRONTO PER IL MILAN

Novembre. Un mese difficile quello vissuto da Allan: dopo la gara col Salisburgo, spiega il Roma, il nervosismo negli spogliatoi, poi il furto a casa, il post social della moglie.

Anche per questo motivo il brasiliano vorrebbe tornare alla normalità. Sa che non sarà facile ripartire facendo finta di nulla ma è anche consapevole della forza del campo.

Solo tornando a giocare, magari offrendo una prestazione delle sue, Allan potrà accantonare i brutti pensieri concentrandosi solo sugli obiettivi di squadra.

C’è ancora tutto il tempo per restituire alla stagione un valore differente da quello attuale. A partire dal Milan.

Allan è sulla via del recupero, tanto che ha svolto gran parte dell’ultima seduta di lavoro con il gruppo. Il mediano brasiliano è fuori dal 30 ottobre, da quando cioè ha riportato un infortunio ad un ginocchio ed ora sta accelerando nella speranza di consumare la sua vendetta sportiva contro il Milan.

MANOLAS E GHOULAM

Kostas Manolas e Faouzi Ghoulam sono tornati ad allenarsi in gruppo: buone notizie per il Napoli in vista della trasferta di San Siro col Milan.

Carlo Ancelotti potrà contare su due giocatori importanti e recuperati per la causa: Manolas e Ghoulam, tornati ad allenarsi col resto dei compagni e a disposizione per la trasferta milanese.

Il Napoli vuole tornare alla vittoria per spegnere definitivamente le polemiche. Il Napoli contro il Milan a San Siro, dovrà dare risposte positive a dirigenza e tifosi dopo essere scivolato a -13 dalla Juventus capolista e fuori dalla zona Europa League.