Tv Luna su infortunio Allan: “Si tira un sospiro di sollievo”

Nella tormentata partita tra Napoli e Atalanta c’è stato anche un infortunio ad Allan, costretto ad uscire dolorante dopo uno scontro di gioco.

Il centrocampista brasiliano è stato aiutato ad uscire dallo staff sanitario del Napoli, le sue condizioni non sono state ancora rese note. I tifosi azzurri tengono il fiato sospeso ma nelle ultime ore Carlo Alvino di Tv Luna ha lanciato qualche spiraglio positivo.

Infortunio Allan

“I primi segnali sono tutti positivi. Si tira un sospiro di sollievo. Per Allan nulla di grave” così Carlo Alvino di Tv Luna sul suo account Twitter ha rassicurato i tifosi del Napoli, che sono ancora in ansia per quanto accaduto a Napoli durante la gara con l’Atalanta. Il brasiliano era uscito prima aiutato dallo staff medico, poi sulle sue gambe ma molto dolorante. In un primo momento si era temuto addirittura qualcosa di rotto, ma dalle parole di Alvino pare che questa emergenza sia rientrata. La Società Sportiva Calcio Napoli sull’infortunio al calciatore fa sapere: “Allan, dopo l’infortunio di ieri, si è sottoposto ad accertamenti che hanno evidenziato un trauma distorsivo del ginocchio destro con interessamento del tendine popliteo”.

Operazione Malcuit

L’ infortunio di Allan sarebbe stata un’altra mazzata per il Napoli che già deve fare i conti con il ritardo in classifica, dettato anche dagli errori arbitrali. Inoltre Carlo Ancelotti nelle ultime settimane ha dovuto fare a meno anche di Manolas, Mario Rui ed Hysaj per infortunio a cui si è aggiunto Malcuit che ha praticamente concluso la stagione dopo la rottura del crociato nella sfida con la Spal. L’operazione al calciatore è completamente riuscita e ieri ha seguito la gara dei suoi compagni.